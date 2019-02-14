В России нервно отреагировали на новые санкции США
Вашингтон готовит новый мощный удар по российской экономике, а Москва ответила лишь набором обвинений
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев возмутился представленным в США законопроектом о новых санкциях против России, назвав возможные ограничительные меры "безумными". Об этом он написал в Facebook.
Он обвинил американцев во вмешательстве более 80 раз в выборы иностранных государств, в осуществлении кибератак на российскую инфраструктуру, "подчинении Вашингтоном Украины" и хаосе в Сирии, который туда якобы принесли американцы.
"Американцам очень хочется быть исключительными во всем. Пока удается большей частью по другую сторону добра и зла. Но ведь 22 триллиона госдолга и искореженные судьбы многих народов надо как-то отбивать? А кроме тотальной гегемонии, других инструментов для сокрытия собственных поражений не остается. Сдержать развитие суверенных государств и навязать свою волю странам-вассалам. Отсюда безумные и бездумные санкции", – написал Косачев.
Как сообщалось, сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против России. Они предлагают санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на подрыв демократии в других странах. Среди прочего, США снова обвиняют РФ во вмешательстве в выборы других государств.
Напомним, что Москва уже давно находится под предыдущими санкциями. Так, на позавчерашнем заседании Совбеза ООН исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявлял, что США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом. Он призвал Россию остановить войну против Украины.
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