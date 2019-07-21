В России новое ЧП с самолетом: Boeing вернулся в аэропорт из-за пожара

Было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета

Фото из открытых источников.

Пассажирский Boeing 737 после вылета в Прагу экстренно вернулся в Москву из-за пожара в багажном отделении, сообщил источник в органах управления воздушным движением.

"Командир лайнера связался с диспетчерами сразу после набора высоты и доложил о нештатной ситуации в багажном отсеке. Сработала сигнализация о задымлении и пожаре", - сказал источник.

Было принято решение активировать систему аварийного тушения и как можно скорее вернуться в аэропорт вылета.

Самолет удалось штатно посадить. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Владивостока приземлился "Суперджет" с лопнувшим стеклом в кабине пилота.

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Самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток.

По данным источника, перед посадкой во Владивостоке командир SSJ-100 сообщил о растрескивании лобового стекла в кабине пилотов. Было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту "Кневичи". Самолет сел в штатном режиме, никто не пострадал. На борту находились порядка 70 пассажиров и семь членов экипажа.

Напомним, 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

В авиакатастрофе погиб 41 человек, включая одного члена экипажа. Пассажиры "суперджета" погибли из-за попыток людей достать ручную кладь с багажных полок.

Также сообщалось, что российский авиаперевозчик "Аэрофлот" отменил два рейса с использованием Sukhoi SuperJet 100. Вылетевший в Самару самолет "Аэрофлота" развернулся и отправился назад в Москву. Позже стало известно, что после вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува.

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