В России новый крупный пожар, разрываются боеприпасы: появилось видео

Сегодня, 12:48

Пожар охватил 300 гектаров и российские спасатели уже эвакуировали военный городок и детский лагерь

Пожар в Удмуртии. Фото: МЧС
Пожар в Удмуртии. Фото: МЧС

В российском поселке Пугачево Малопургинского района Удмуртии случился масштабный пожар на территории заброшенно воинской части, в результате чего начали детонировать боеприпасы. В МЧС РФ по Удмуртской Республике сообщили, что причиной пожара стало возгорание сухой растительности.

Огонь загорелся вечером 16 мая. К ликвидации возгорания было привлечено 489 чел., 110 единиц техники, в том числе один пожарный поезд и три летательных беспилотных аппарата.

dduoggzxkaa_wbsФото: twitter.com/natohawks

Также спасатели провели эвакуацию людей жилого военного городка (2000 человек) бывшей военной части с. Пугачево в пункты временного размещения, а также детского санатория "Юськи" (79 детей).

Также стало известно, что огонь охватил площадь в 300 га, однако по состоянию на данный момент возгорание локализовано. Также была задействована авиация МЧС РФ – самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8.

На видео можно услышать разрывы снарядов, а всю округу затянуло густым дымом.

Напомним, недавно в Украине произошел подобный случай. 3 мая возгорание сухой травы привело к пожару и взрывам на военных складах в Балаклее. Для ликвидации пожара были привлечены пожарные танки, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8.

На днях сообщалось, что в России горит почти 70 тыс. гектаров леса и пылает даже Сахалин. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Амурской области и Забайкальского края.
Россия, пожар, взрывы, боеприпасы, удмуртия, воинская часть
Источник:

"Сегодня"

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