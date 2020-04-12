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В России обиделись, что Госдеп молчит про Юрия Гагарина

12 апреля, 18:54

Татьяна Очеретяна

В России опубликовали сообщение со своим возмущением по этому поводу

Россия возмутилась, что Госдепартамент США опубликовал сообщение о Международном дне полета человека в космос без упоминания о советском космонавте Юрии Гагарине.

Отмечается, что на странице Госдепартамента в Facebook появилось поздравление к 12 апреля. В России этот день до сих пор называют День космонавтики, когда в остальном мире праздник носит название Международного дня полета человека в космос.

"59 лет назад был совершен первый полет человека в космос", – отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства США над поздравительной открыткой.

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В России разозлились, что США не "похвалили" Советский Союз, вспомнив об Гагарине, и упрекнули Госдеп: "Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин. Не упомянуть об этом – это дезинформация и подлый прием эпохи постправды".

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Напомним, 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим путешествие в космос. "Сегодня" назвали ТОП-5 малоизвестных фактов о первом человеке в космосе и самом полете.

Кроме того, мы писали, как космос повлияет на технологии в ближайшем десятилетии.

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