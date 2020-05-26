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В России обновили максимум умерших от коронавируса

26 мая, 13:35

Станислав Кожемякин

Количество жертв COVID-19 за сутки превысило 170 человек

В России, где только за прошлую неделю зарегистрировали три антирекорда по смертности от коронавируса, обновился максимум умерших пациентов с COVID-19 за сутки.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией, 25 мая в РФ зафиксировали 174 летальных исхода от коронавируса, и теперь в совокупности количество скончавшихся достигло 3807.

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При этом также было обнаружено 8915 новых случаев заражения, из которых 2830 – в Москве. Таким образом, согласно официальным данным, с начала эпидемии в России заразились 362 342 человека.

К настоящему моменту 131 129 из них уже выздоровели и покинули больничные палаты.

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Таким образом, продолжают бороться с болезнью 227 406 человек.

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Стоит отметить, что по данным Университета Джонса Хопкинса, Россия продолжает удерживать третье место в мире по распространению эпидемии, уступая лишь Бразилии (374,9 тыс.) и США (1,662 млн).

Напомним, что российские власти долгое время готовились к Параду победы на 9 мая. Однако в итоге Путин все же отменил мероприятие. Несмотря на это, позже стало известно, что на репетициях военного праздника как минимум 376 военных заразились коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва коронавирус эпидемиолог COVID-19

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