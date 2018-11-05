В России обрушился очередной мост: есть погибшие и раненые

При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы

Два человека погибли и семь получили травмы при обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщил источник в экстренных службах.

"При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал о восьми пострадавших в результате ЧП.

"Неподалеку от поселка Каркатеевы произошло обрушение моста. В этот момент на нем находились кран и "КамАЗ", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло около в 30 км от райцентра. На место выехали оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону затонул понтонный мост через реку Дон. Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября, около 17:00.

В результате ЧП никто не пострадал, но сотни людей на острове остались без возможности добраться до города. На другой берег горожан переправляют спасатели.

Напомним, что ранее самосвал снес виадук в городе Владивосток.

А 9 октября, как сообщалось, обрушились сразу два моста. Первый рухнул на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области.

А чуть позже между селами Дубенки и Ардатово в Дубенском районе обвалился мост под грузовиком, который выехал на него с перевесом.