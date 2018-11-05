В России обрушился очередной мост: есть погибшие и раненые

Сегодня, 15:02

При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы

При обрушении моста погибли люди. Фото: архив
При обрушении моста погибли люди. Фото: архив

Два человека погибли и семь получили травмы при обрушении моста в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщил источник в экстренных службах.

"При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал о восьми пострадавших в результате ЧП.

"Неподалеку от поселка Каркатеевы произошло обрушение моста. В этот момент на нем находились кран и "КамАЗ", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло около в 30 км от райцентра. На место выехали оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону затонул понтонный мост через реку Дон. Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября, около 17:00.

В результате ЧП никто не пострадал, но сотни людей на острове остались без возможности добраться до города. На другой берег горожан переправляют спасатели.

Напомним, что ранее самосвал снес виадук в городе Владивосток.

А 9 октября, как сообщалось, обрушились сразу два моста. Первый рухнул на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области.

А чуть позже между селами Дубенки и Ардатово в Дубенском районе обвалился мост под грузовиком, который выехал на него с перевесом.
Россия, мост, погибшие
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

фото: скриншот

В России утонул мост

Сегодня, 01:25

В результате ЧП никто не пострадал, но сотни людей на острове остались без возможности добраться до города

Запад

На Прикарпатье из-за полуразрушенного моста-призрака страдают местные жители

Вчера, 05:56

Только за последние несколько дней на аварийной переправе получили травмы два человека
Загрузка...

Запорожье

Иллюстрация. Фото из открытых источников

Курьезное ДТП в Запорожье: фура застряла под низким мостом, опубликовано видео

2 Ноября, 12:33

Водитель не рассчитал высоты своего грузовика и не смог проехать под путепроводом

Транспорт

Фото: www.facebook.com/s.hrynkevych

На Борщаговке разрушается еще один "уставший" мост

1 Ноября, 15:36

Путепровод подпирают металлические "костыли", видны огромные разрывы в бетоне

Другие страны

Фото: из открытых источников

Автобус упал в реку на юго-западе Китая: число жертв возросло

30 Октября, 10:43

12 пассажиров автобуса считаются пропавшими без вести

Днепр

Фото из открытых источников

В Днепре полиция задержала "минера" Амурского моста

27 Октября, 14:44

Мужчине грозит лишение свободы сроком от двух до шести лет

Днепр

фото из открытых источников

В Днепре ограничили движение по мосту из-за сообщения о заминировании

26 Октября, 23:59

В полицию поступило сообщение о минировании Амурского моста

Другие регионы

Фото: ГСЧС в Черкасской области

Смертельное ДТП в Черкасской области: Mercedes слетел с моста

26 Октября, 12:55

Водитель легковушки погиб, пассажира с многочисленными травмами госпитализировали в больницу
Загрузка...