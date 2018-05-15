В России объяснили, почему Кремль боится активной российской молодежи

В Госдуме решили, что школьникам на акциях протеста делать нечего, и предлагают новый закон

В России хотят запретить несовершеннолетним участвовать в акциях протеста. Депутаты Госдумы объясняют это заботой о подрастающем поколении, но политологи и социологи предполагают, что российская власть – против активной молодежи. Чем могут быть опасны для российских властей подростки – выясняли журналисты "Сегодня".

Под украинские песни в центре Москвы проходил митинг против цензуры в интернете. Участники требовали разблокировать месенджер Telegram и отменить законы, по которым за публикации в соцсетях можно получить тюремный срок.

В первых рядах была и старшеклассница Анна. В этом году она планирует поступать на юридический факультет, а пока тренируется отстаивать Конституцию на улице с плакатом.

"Мы не просто молчим и сидим, мы хотим отстоять то, что нам дорого, и мы показываем свои числом, своими агитациями, что мы против того, что с нами сейчас делают", – заявила Анна.

В России для таких, как Анна, есть особое название – "поколение Путина". Ведь они, по сути, другого правителя в своей стране и не видели – но именно они, по данным социологов, больше других хотят смены власти.

Год назад акцию "Он вам не Димон" – против незаконного обогащения премьера Дмитрия Медведева, – в СМИ назвали "школьным протестом" из-за большого количества юных участников.

"Свойственно молодости – радикальность и острота восприятия, нет того, что свойственно старшим – что надо терпеть, приспосабливаться", – отметил социолог Лев Гудков.

Последний массовый протест в России прошел как раз накануне инаугурации Путина – под лозунгом "Он нам не царь". Тогда, по данным правозащитников, задержали 170 несовершеннолетних – и с ними правоохранители не церемонились.

В Госдуме решили, что школьникам на таких акциях делать нечего, и предлагают за вовлечение несовершеннолетних в митинги установить ответственность. Может грозить штраф до полумиллиона рублей или 15 суток ареста.

Кого именно будут наказывать – организаторов митинга или родителей школьников, – из законопроекта не ясно. Непонятно и то, как доказать, что подростков на акцию заманили. Но Кремль такая оппозиционно настроенная молодежь пугает, уверен политолог Леонид Гозман.

"Они продемонстрировали – вот эти дети, – что в будущем им – начальству, – места нет. Эта система их... достала. Принятие этого закона – это такая истерика бессмысленная, которая свидетельствует об испуге и неадекватности", – считает Леонид Гозман.

При этом сами школьники заявляют, что и после принятия закона будут выходить на акции протеста.

"В наше время надо выходить на акции – только так можно показать власти, что мы на что-то способны. И выходить надо всем", – заявил участник акции Владислав.

Напомним, по состоянию на конец марта 2018 года в России наблюдался самый низкий уровень протестных настроений среди населения за последние 8 лет, несмотря на стремительное снижение уровня жизни – такие данные соцопроса опубликовал российский аналитический центр "Левада-центр".

В частности, согласно результатам опроса, 75% респондентов считают, что протесты против падения уровня жизни и в защиту своих прав маловероятны. При этом 86% опрошенных ответили, что даже если такие протесты и будут, то они не примут в них участие.

При этом в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге несколько сотен человек вышли на площадь у Казанского собора на несанкционированную акцию против войны с Украиной.

А уже в ноябре 2017 года во многих городах России прошли массовые акции протеста, организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В ходе массовых протестов были задержаны более 400 человек.

В январе 2018 года в 46 субъектах Российской Федерации снова прошли массовые акции протеста сторонников Алексея Навального в связи с предстоящими президентскими выборами. Во время митингов были задержаны почти 250 протестующих.