В России объяснили, почему начальница боевиков "ополченочка" сбежала в Киев
Невзоров уверен, что украинская контрразведка здесь ни при чем – она просто не выдержала того, что происходит в "ДНР"
Российский журналист и публицист Александр Невзоров считает, что замкомандира "танкового полка ДНР" Светлана Дрюк перешла на сторону ВСУ не из-за операции украинской контрразведки, а из-за отвращения ситуацией на оккупированных территориях.
Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он отметил, что сейчас "ополченочка" (Дрюк стала прообразом для главной героини пропагандистского фильма "Ополченочка") находится в Киеве и рассказывает, что на самом деле происходит на оккупированных территориях. Российский публицист считает, что сбежала она оттуда не из-за разведчиков СБУ.
"Придумана масса мифологических отговорок и масса мифических легенд, что ее похитила СБУ, что она сама попалась на приманку какого-то здоровенного украинского красавца (контрразведчика), который влюбил ее в себя. Ничего подобного. Просто, насколько я знаю — у меня хорошая инсайдерская информация, — в ней накапливалось омерзение. И сейчас она это омерзение — она много знала, действительно, она много воевала, — выплескивает в прессу, рассказывая о том, что на самом деле происходило. Рассказывает честно об участии российских войск, об участии российских офицеров, о подготовке танковых экипажей", – сказал Невзоров.
Также мы сообщали, что СБУ сдался один из бывших главарей "ДНР". Как писала в Facebook народный депутат от "Самопомощи" Наталия Веселова, Роман Лягин был главой "ЦИК ДНР" и в мае 2014 году организовывал "псевдореферендум". Но в итоге руководство боевиков "бросило его на подвал" за то, что тот начал выражать недовольство, а после этого он сбежал в Россию и побывал там в тюрьме.
В то же время в СБУ опровергли информацию о том, что он сдался по программе "Тебя ждут дома".
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