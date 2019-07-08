В России оценили убытки от запрета летать в Грузию

Путин с 8 июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией, подписав соответствующий указ

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Убытки от решения президента РФ Владимира Путина запретить полеты в Грузию составят для российских авиакомпаний примерно 3 млрд рублей.

Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму в районе около 3 млрд рублей", - сообщил он.

По словам Дитриха, в эту сумму входят прямые убытки и часть упущенной выгоды. Он добавил, что уточненная сумма убытков будет известна после получения данных от перевозчиков.

Также министр сообщил, что из 54 тысяч российских туристов в Грузии остается порядка 4,5 тысяч человек.

По его словам, вывозить туристов предполагается не через аэропорты Грузии, а через близлежащие авиаузлы других стран.

Как сообщали новости "Сегодня", президент РФ Владимир Путин с 8 июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией, подписав соответствующий указ. Кроме того, хозяин Кремля поручил правительству принять меры по возвращению россиян, которые временно находятся в Грузии, и рекомендовал туроператорам и турагентам во время действия запрета не продавать туда путевки.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан".

Как сообщали новости "Сегодня", 20 июня вечером несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек. Позже стало известно, что число пострадавших резко выросло.

Из-за провокации делегации РФ спикер парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия и подал в отставку.

Поводом для народного недовольства послужил инцидент на Межпарламентской ассамблее православия – член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера. Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками. Читайте подробней, что известно о протестах в Грузии.

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