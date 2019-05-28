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В России оценили ущерб из-за аварий при запусках ракет

28 мая, 21:46

Одна из последних аварий произошла в октябре 2018 года

Фото: AFP

Россия потеряла более 35 млрд рублей из-за аварийных космических пусков в 2010-2018 годах, страховые выплаты покрыли из этой суммы только 20 млрд рублей, говорится в приложении к проекту постановления правительства, разработанному госкорпорацией "Роскосмос".

"В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники. Ущерб Российской Федерации составил более 35 млрд рублей", - говорится в документе.

При этом убытки "Роскосмоса" в 2010-2018 гг. от аварий при незастрахованных космических пусках составили 10,5 млрд рублей, "источники возмещения которых не установлены", говорится в документе.

Всего в 2010-2018 гг. были застрахованы запуски более 80 космических аппаратов. Страховая сумма составила порядка 187,5 млрд рублей.

"На организацию страхования было потрачено около 15 млрд рублей бюджетных средств и средств госкорпорации "Роскосмос" (из них субсидии – около 12 млрд рублей), что составляет 8% стоимости космической техники", – отмечается в документе.

Одна из последних аварий произошла в октябре 2018 года. Тогда из-за неисправного датчика один из боковых блоков первой ступени отделился неправильно, и вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета.

Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с космонавтом "Роскосмоса" Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане.

Позже стало известно, что еще двум российским космическим ракетам угрожает авария.

А тем временем NASA запустила ракету, разработанную совместно с Украиной.


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Тег космос, ущерб, ракеты, пуск, роскосмос, аварии

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Источник:

Интерфакс-Украина

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