В России один ученик выстрелил в другого на уроке
В результате произошедшего 12-летний школьник был ранен в подбородок и доставлен в больницу
Правоохранительные органы России разбираются в инциденте, произошедшем в одной из школ города Саратов, где еще 4 марта на уроке основ безопасности жизнедеятельности один ученик выстрелил в другого из пневматической винтовки.
"В нарушение утвержденной учебной программы ученики в присутствии педагога практиковались в стрельбе из пневматической винтовки. В результате один из учеников по неосторожности выстрелил в сторону другого", – сообщили в Следственном комитете РФ 18 марта.
В результате произошедшего 12-летний школьник был ранен в подбородок и доставлен в больницу.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей).
Напомним, что 5 марта несколько учеников школы в Краснодарском крае также были ранены другим учащимся, который расстрелял их из пневматического пистолета на фоне конфликта.
Кроме того, ранее в этом году девятиклассник попытался войти в школу в Красноярском крае с огнестрельным оружием, а когда у него это не вышло, открыл огонь по зданию и припаркованным неподалеку автомобилям. Школьник был задержан.
Мы также писали о трагедии в одной из школ Бразилии, где подросток и мужчина расстреляли учеников из огнестрельного оружия. В результате случившегося 10 человек погибли и еще 17 были ранены.
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