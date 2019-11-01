В России официально началась изоляция интернета: как реагируют россияне

1 ноября вступил в силу закон о "суверенном Рунете"

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В России вступил в силу подписанный президентом Владимиром Путиным "закон об устойчивом интернете", предполагающий постепенную изоляцию российского сегмента от остальной части Всемирной паутины.

Провластные СМИ тиражируют ранее опубликованные Кремлем предустановки о необходимости данного закона для обеспечения "безопасности россиян", "защиты от угроз" и "бесперебойной работы интернета".

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В то же время, большинство жителей РФ придерживаются другого мнения – Кремль просто пытается построить "суверенный Рунет", который, по примеру Китая и Северной Кореи, можно будет в любой момент отрезать от остальной части интернета.

С осуждением данной инициативы ранее выступила международная организация "Репортеры без границ".

Затраты на реализацию закона (установку интернет-провайдерами предоставленного Роскомнадзором оборудования для блокировки запрещенных ресурсов) составят более 30 млрд рублей (около 470 млн долларов), а уйдет на это не меньше года.

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Напомним, ранее в этом году тысячи россиян вышли на митинги за свободный интернет. Протест поддержали оппозиционные политики, общественные деятели и активисты. Аналогичные акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. На выступлениях звучали призывы "Русские достойны свободы" и "Великой России – свободный интернет".

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