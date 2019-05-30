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В России официально "похоронили" проект космического телескопа

30 мая, 21:11

Изучение массива данных, собранных телескопом, продолжается

Фото: Википедия
Фото: Википедия.

Попытки восстановить связь с орбитальным телескопом "Спектр-Р" не увенчались успехом, его миссия официально завершена, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"В начале января КА "Спектр-Р" перестал выходить на связь с Центром управления полетами. Попытки специалистов НПО им. С. А. Лавочкина обеспечить вхождение в связь с КА в рамках работ по программе главного конструктора не увенчались успехом. 30 мая 2019 года состоялось заседание Государственной комиссии по рассмотрению хода летных испытаний космического аппарата (КА) "Спектр-Р". Государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект "Спектр-Р", – сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что изучение массива данных, собранных телескопом, продолжается.

"В конце июня 2019 года будет запущен аппарат "Спектр-РГ", который создаст карту Вселенной, где будут отмечены все крупные скопления галактик. С его помощью ученые всего мира смогут ответить на вопрос – как происходила эволюция галактик. Также продолжаются работы над другими научными аппаратами данной серии – "Спектр-УФ" и "Спектр-М", – отметили в пресс-службе.

Российский космический аппарат "Спектр-Р" утром 10 января текущего года перестал выходить на связь.

Также в "Роскосмосе" ранее сообщили, что гарантийный срок службы аппарата давно истек.

Спектр-Р" был запущен в 2011 году. Гарантийный срок активного существования истек в 2014 году, после чего космический аппарат продолжил решать целевые задачи.

Как сообщалось, Пентагон запретил пользоваться услугами России при космических пусках. Ограничения вводятся относительно спутников и средств выведения спутников на орбиту для оказания услуг спутниковой связи.

Напомним, Россия потеряла более 35 млрд рублей из-за аварийных космических пусков в 2010-2018 годах. В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники.

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Тег телескоп, проект, роскосмос

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Интерфакс

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