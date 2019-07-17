В России официально запретили Всемирный конгресс украинцев
Министерство юстиции РФ признало ВКУ "нежелательной организацией"
Вслед за Генеральной прокуратурой России, которая на прошлой неделе признала нежелательной на территории страны деятельность Всемирного конгресса украинцев, соответствующее решение приняло и Министерство юстиции РФ.
Об этом 17 июля сообщил глава департамента организации и контроля российского Минюста Андрей Чумаков.
В то же время, на момент публикации статьи, Всемирный конгресс украинцев еще не внесли в список нежелательных НПО на сайте Министерства юстиции.
Всемирный конгресс украинцев создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира расположена в Торонто. Согласно сообщению на сайте организации, организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.
Напомним, что закон о "нежелательных организациях" президент России Владимир Путин подписал в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.
Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, составляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя".
Во время своего майского визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всемирного конгресса украинцев. О чем они говорили и что обсуждали вы можете узнать в интервью президентом ВКУ Павлом Гродом:
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