В России официально запретили Всемирный конгресс украинцев

Министерство юстиции РФ признало ВКУ "нежелательной организацией"

Фото: Pixabay

Вслед за Генеральной прокуратурой России, которая на прошлой неделе признала нежелательной на территории страны деятельность Всемирного конгресса украинцев, соответствующее решение приняло и Министерство юстиции РФ.

Об этом 17 июля сообщил глава департамента организации и контроля российского Минюста Андрей Чумаков.

В то же время, на момент публикации статьи, Всемирный конгресс украинцев еще не внесли в список нежелательных НПО на сайте Министерства юстиции.

Всемирный конгресс украинцев создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира расположена в Торонто. Согласно сообщению на сайте организации, организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.

Напомним, что закон о "нежелательных организациях" президент России Владимир Путин подписал в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, составляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя".

Во время своего майского визита в Канаду президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всемирного конгресса украинцев. О чем они говорили и что обсуждали вы можете узнать в интервью президентом ВКУ Павлом Гродом:

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