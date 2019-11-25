В России около полусотни школьников отравились газом: число пострадавших растет

Детей госпитализировали прямиком из школы в Нижегородской области

/ Фото: Pixabay

В России, где ранее несколько человек умерли от отравления газом, люди снова надышались ядами.

Инцидент произошел 25 ноября в Нижегородской области РФ – 44 человека, включая 43 ребенка, были госпитализированы из школы в городе Вады с симптомами отравления бытовым газом. В связи со случившимся занятия в школе временно прекратили.

После оказания помощи 27 детей отпустили домой. Из оставшихся 10 детей находятся в среднетяжелом состоянии, а остальные — в состоянии легкой степени тяжести.

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В Следственном комитете РФ начали доследственную проверку, чтобы выяснить причину отравления школьников.

"Предварительно, на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа. Выясняются все обстоятельства произошедшего", – говорится в заявлении ведомства.

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Правоохранители также пояснили, что "по результатам проверки будет принято процессуальное решение".

Напомним, в прошлом году в российском городе Волоколамск произошел выброс свалочного газа на мусорном полигоне, после чего были госпитализированы 57 детей из разных школ города - школьники жаловались на тошноту и головокружение.

А месяц назад во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

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