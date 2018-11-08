В России ОМОН жестоко избил участника нападения на "киборга" в Киеве

Сегодня, 16:31

Объявленному Украиной в международный розыск Вячеславу Лукичеву грозит на родине до 7 лет лишения свободы за оправдание терроризма

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Арестованного в российском Калининграде анархиста Вячеслава Лукичева избили во время 36-часового допроса. Избиение проходило сотрудниками ОМОН в присутствии государственного адвоката, утверждает менеджер правозащитного проекта "Открытой России" Валентина Дехтяренко.

В Украине 24-летний Лукичев известен как фигурант дела по делу о нападения на ветерана боевых действий на Донбассе, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Иващенко (позывной "Вербич"). В сентябре он был объявлен в розыск по линии Интерпола.

На родине же ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы за статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму, его публичная оправдание или пропаганда,  через интернет).

Спецслужбы считают его создателем Telegram-канала "Прометей", где был опубликован скриншот предсмертной записки 17-летнего "архангельского террориста" Михаила Жлобицкого, которого он назвал "настоящим героем".

Предположительно, взломав канал спецслужбы опубликовали в нем фотографию самого Лукичев спящим на столе во время допроса и заявив, что он "сдал всех своих друзей".

Напомним, поздно вечером 2 мая группа людей напала на ветерана АТО Дмитрия Иващенко. Злоумышленники наносили удары молотком и отобрали у него сумку. Как выяснило СБУ, организатором был гражданин России, который сбежал из Украины в Польшу.

Российским СМИ Лукичев говорил, что между ним и Иващенко произошла "бытовая ссора", не имевшая отношения к политике.

Также сообщалось, что другую фигурантку нападения, Екатерину Лапинскую, Подольский районный суд Киева приговорил к трем годам лишения свободы условно.
Россия, омон, иващенко, Вербич, Лукичев
Источники:

"Сегодня", Meduza

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