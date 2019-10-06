В России опрокинулся автобус с туристами: десятки пострадавших

ДТП произошло у поселка Паново-Осаново в Нижегородской области

Фото: Telegram-канал Hue

Спустя несколько недель после смертельной аварии под Ярославлем в России произошла новое ДТП, в результате которого пострадали два десятка человек.

Как сообщили в российском МЧС, 6 октября у поселка Паново-Осаново в Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 29 человек.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет.

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Фото: Telegram-канал Hue

В результате произошедшего 20 из них были госпитализированы, включая семерых с травмами средней степени тяжести и 13 – с легкими травмами.

Спасатели утверждают, что ни детей, ни погибших среди потерпевших нет.

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Остальных пассажиров разместят в гостинице в соседнем селе.

Авария произошла с туристами из Саратовской области, которые возвращались с экскурсии из Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее в этом году на окраине Москвы произошла крупная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате случившегося пострадали четыре гражданина Украины.

"Сегодня" также сообщали о ДТП под Рязанью, где микроавтобус Mercedes с гражданами Таджикистана выехал на встречную полосу на трассе М-5 и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.

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