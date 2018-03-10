В России осужденного евромайдановца второй раз за месяц перевели в штрафной изолятор

По словам Галины Коломиец, 26 февраля ее мужа посадили в ШИЗО на 10 суток за несоблюдение формы одежды

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца, осужденного в оккупированном Крыму, во второй раз посадили в штрафной изолятор. Об этом рассказала его жена Галина Коломиец, сообщила в Facebook Крымская правозащитная группа.

По словам Галины Коломиец, 26 февраля ее мужа посадили в ШИЗО на 10 суток за несоблюдение формы одежды.

"За сутки до выхода из изолятора сотрудники колонии сфотографировали, что он спит не по режиму (на полу). Из-за этого 9 марта его во второй раз отправили в ШИЗО еще на 10 суток. Пока Андрей находился в изоляторе, оперативники допрашивали заключенных, работающих вместе с ним в одном цеху. У них спрашивали, знают ли они, что Андрей – политзаключенный. Также сотрудники колонии интересовались, говорит ли Коломиец с другими заключенным об Украине и событиях на Майдане", – говорится в сообщении.

Напомним, жителя Киевской области Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. Однако защитник Коломийца выявил ряд процессуальных нарушений, которые ставят под сомнение подозрение в хранении наркотиков.

После задержания украинца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. Из доказательств обвинения, по словам адвоката, только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы этих беркутовцев.

Коломийца в Крыму осудили на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

После вынесения приговора Коломиец был этапирован в исправительную колонию № 14 Краснодарского края.