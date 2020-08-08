В России от коронавируса умер самый известный экзорцист РПЦ

Крестные ходы, при помощи которых российские священники борются с коронавирусной эпидемией, видимо, не помогают – COVID-19 продолжает отнимать жителей служителей Русской православной церкви.

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Так, 8 августа стало известно о смерти архимандрита Германа (Чеснокова) и митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора (Кириченко).

79-летний митрополит Исидор возглавлял Высший общецерковный суд РПЦ, а также 33 года был правящим архиереем Кубани. О его смерти сообщил в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами патриархии епископ Савва. Он стал уже вторым архиереем РПЦ такого ранга, который умер от последствий COVID-19 после митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы.

А вот о смерти архимандрита Германа стало известно от пресс-службы Троице-Сергиевой Лавры, где он служил. Этот мужской монастырь успел стать настоящим рассадником болезни – с начала эпидемии от коронавируса здесь умерли пять архимандритов, три игумена, иеромонах и два иеродиакона.

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Архимандрит РПЦ Герман. Фото: stsl.ru В тренде Слезы, флаги, белый гроб: как в Бейруте хоронят жертв взрыва, опубликованы трогательные фото

79-летний Герман был самым известным и официально единственным экзорцистом РПЦ, пишет "Радио Свобода". Он регулярно проводил обряд отчитки — фактически, изгнания бесов.

Напомним, ранее от коронавируса умер настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора из окружения предстоятеля Русской православной церкви Кирилла.

Согласно официальным данным, в России зафиксировано более 882,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых почти 15 тысяч закончились летальным исходом. Больше о том, как в России борются с эпидемией, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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