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От коронавируса в России умерли еще два человека, число заражений резко выросло

26 марта, 11:49

Станислав Кожемякин

Обе жертвы эпидемии скончались в Москве, где наибольшее количество инфицированных

Темпы распространения коронавирусной инфекции в России набирают стремительность – если еще накануне было обнаружено 163 новых заразившихся (а перед этим и вовсе 57), то 26 марта власти сообщили о 182 зараженных (136 – в Москве).

Как заявили в оперативном штабе по предупреждению распространения вируса в РФ, на данный момент в стране известно о 840 случаях инфицирования.

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Также стало известно еще о двух жертвах эпидемии – пациенты в возрасте 73 и 88 лет также скончались от COVID-19 в Москве. Таким образом, погибших от этой коронавирусной инфекции в РФ достигло трех – о первой погибшей сообщили еще 19 марта.

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По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки девять человек вылечились, и теперь их совокупное количество достигло 22.

Российские власти, как и прежде, отказываются признавать, что россияне заражаются коронавирусом уже друг от друга внутри страны, утверждая, что все инфицированное подхватили вирус за границей.

Как уже сообщалось, с симптомами коронавируса в одну из подмосковных инфекционных больниц доставили известного российского эстрадного певца Льва Лещенко с супругой. Они решили обратиться за медицинской помощью, так как почувствовали недомогание и заподозрили у себя опасную инфекцию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия Москва эпидемия коронавирус пандемия

Источник: Интерфакс

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