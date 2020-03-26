От коронавируса в России умерли еще два человека, число заражений резко выросло

Темпы распространения коронавирусной инфекции в России набирают стремительность – если еще накануне было обнаружено 163 новых заразившихся (а перед этим и вовсе 57), то 26 марта власти сообщили о 182 зараженных (136 – в Москве).

Как заявили в оперативном штабе по предупреждению распространения вируса в РФ, на данный момент в стране известно о 840 случаях инфицирования.

Читайте также: Путин в спецхалате и респираторе посетил больницу с зараженными коронавирусом

Реклама

Также стало известно еще о двух жертвах эпидемии – пациенты в возрасте 73 и 88 лет также скончались от COVID-19 в Москве. Таким образом, погибших от этой коронавирусной инфекции в РФ достигло трех – о первой погибшей сообщили еще 19 марта.

В тренде В Италии от коронавируса уже умерли 7500 человек

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки девять человек вылечились, и теперь их совокупное количество достигло 22.

Российские власти, как и прежде, отказываются признавать, что россияне заражаются коронавирусом уже друг от друга внутри страны, утверждая, что все инфицированное подхватили вирус за границей.

Как уже сообщалось, с симптомами коронавируса в одну из подмосковных инфекционных больниц доставили известного российского эстрадного певца Льва Лещенко с супругой. Они решили обратиться за медицинской помощью, так как почувствовали недомогание и заподозрили у себя опасную инфекцию.