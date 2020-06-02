Коронавирус убил в России уже больше 5 тысяч человек

За сутки в стране зафиксировали больше 180 смертей

В России, где ранее от коронавируса скончался митрополит РПЦ, за минувшие сутки зафиксировали 8 863 новых инфицированных.

Об этом 2 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией. Таким образом, с начала эпидемии в стране обнаружили 423 741 случай COVID-19, причем почти у 42% симптомы болезни не проявляются.

Кроме того, по официальной информации, за сутки в РФ умерли 182 человека, а совокупное число жертв составило 5 037 человек. Максимум смертности за сутки был установлен 29 мая, когда сообщили о 232 умерших.

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Также сообщается о 11 108 пациентах, которые выздоровели за сутки, а всего вылечились 186 985 человек.

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При этом общее количество активных случаев в РФ составляет 231 719.

Напомним, что Россия занимает третье место в мире по распространению коронавируса после Бразилии и США. Кроме того, страна находится на восьмом месте в Европе по количеству жертв эпидемии.

Также, как мы уже сообщали, российские власти придумали, как "легализовать" умалчивание истинных масштабов эпидемии. 27 мая Минздрав РФ рекомендовал не включать пациентов с бессимптомным протеканием болезни ни в статистику заболеваемости, ни в статистику смертности.

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