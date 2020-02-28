Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

В России открыли отделение почты в строительном контейнере

28 февраля, 05:53

Станислав Кожемякин

В бытовку не проведена вода, отопление и в ней нет туалета

В России, где ранее торжественно открыли мусорник, появилось необычное отделение почты – оно находится в строительном контейнере.

Как сообщает tvtver.ru, контейнер "Почты России" появился в поселке Второе Моховое в Тверской области РФ. В нем нет ни воды, ни туалета, ни отопления.

"В вагончике есть одно маленькое окошко — оно закрыто решеткой из соображений безопасности", – жалуется единственная работница отделения.

Реклама

Любопытно, что ранее отделение почты находилось в кирпичной пристройке к зданию школы барачного типа. Но после жалобы родителей на отсутствие теплого туалета в пристройке разместили уборную для учеников. Почту же переселили в школу, а через два года — в строительный контейнер.

В тренде
Не только Немцов: самые громкие политические убийства в России

Напомним, ранее начальница одного из отделений "Почты России" в Краснодарском крае РФ избила посетительницу веником по лицу и под угрозами вызвать полицию буквально вытолкала из помещения.

А в Амурской области России пассажиры поезда сняли процесс разгрузки посылок из локомотива: одна из сотрудниц "Почты России" кидает письма и коробки коллеге, а последняя не спешит их ловить. В результате коробки и письма полетели прямо на пути.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия почта почтальон Почта России

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель КремляПолитика
"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с КиевомПолитика
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новость
Россия подготовилась к вторжению в Украину: разведка сообщила тревожную новостьУкраина
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и России
У Зеленского резко ответили на слова Путина о ПЦУ и отношениях Украины и РоссииУкраина
Россия полностью закрыла границу с Китаем
Россия полностью закрыла границу с КитаемРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...