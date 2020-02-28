В России открыли отделение почты в строительном контейнере

В бытовку не проведена вода, отопление и в ней нет туалета

В России, где ранее торжественно открыли мусорник, появилось необычное отделение почты – оно находится в строительном контейнере.

Как сообщает tvtver.ru, контейнер "Почты России" появился в поселке Второе Моховое в Тверской области РФ. В нем нет ни воды, ни туалета, ни отопления.

"В вагончике есть одно маленькое окошко — оно закрыто решеткой из соображений безопасности", – жалуется единственная работница отделения.

Реклама

Любопытно, что ранее отделение почты находилось в кирпичной пристройке к зданию школы барачного типа. Но после жалобы родителей на отсутствие теплого туалета в пристройке разместили уборную для учеников. Почту же переселили в школу, а через два года — в строительный контейнер.

В тренде Не только Немцов: самые громкие политические убийства в России

Напомним, ранее начальница одного из отделений "Почты России" в Краснодарском крае РФ избила посетительницу веником по лицу и под угрозами вызвать полицию буквально вытолкала из помещения.

А в Амурской области России пассажиры поезда сняли процесс разгрузки посылок из локомотива: одна из сотрудниц "Почты России" кидает письма и коробки коллеге, а последняя не спешит их ловить. В результате коробки и письма полетели прямо на пути.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама