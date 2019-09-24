В России отложили на неизвестный срок запуск ракеты в космос

Запуск "Протон-М" должен был стать рекордным по длительности выведения спутника на орбиту

/ Фото: Flickr

Российское космическое агентство Роскосмос, в котором ранее признали эффективность западных санкций против РФ, отложило на неопределенный срок пуск своей ракеты "Протон-М".

В пресс-службе госкорпорации это объяснили необходимостью дополнительных испытаний системы управления ракеты разгонным блоком.

Изначально дата старта была назначена на 30 сентября.

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Ракета должна была вывести на орбиту европейский спутник связи Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1. Этот запуск должен был стать рекордным по длительности выведения спутника на орбиту – почти 16 часов.

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Напомним, что несколько месяцев назад в Роскосмосе объявили об официальном завершении миссии орбитального телескопа "Спектр-Р", который в начале января перестал выходить на связь с Центром управления полетами. Попытки восстановить связь с космическим аппаратом успехом не увенчались.

А в прошлом году глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал космическое агентство своей страны бесспорным рекордсменом в вопросе коррупции - в Роскосмосе регулярно неправильно проводят закупки, завышают цены и омертвляют средства, выделенные на недостроенные или простаивающие объекты.

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