В России отменили приговор неонацисту "Тесаку", засветившемуся в Украине

Сегодня, 21:11

Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Мосгорсуд отменил приговор лидеру националистического движения "Реструкт" Максиму Марцинкевичу (прозвище Тесак).

"Суд постановил отменить приговор суда первой инстанции в отношении Марцинкевича, отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", – сказала судья, оглашая решение.

Бабушкинский суд Москвы 27 июня 2017 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве.

Вместе с тем суд тогда освободил его от наказания по двум эпизодам по статье 282 УК РФ (экстремизм) в связи с истечением сроков давности по привлечению к уголовной ответственности и оправдал по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества) в связи с недоказанностью ущерба.

Решением суда в понедельник мера пресечения Марцинкевичу, а также другим фигурантам была оставлена прежней – в виде содержания под стражей до 21 августа 2018 года.

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Помимо этого, суд изменил наказания ряду фигурантов по делу. Так, приговор в отношении Георгия Кептини, Станислава Котловского, Елизаветы Симоновой, Романа Максимова и Дмитрия Шельдяшова смягчили.

Согласно приговору суда первой инстанции, Кептини, Котловский, Василий Лапшин, Симонова (Лютая) получили по 3 года колонии общего режима, Максимов – 5 лет колонии общего режима, Михаил Шаланкевич – 6 лет колонии общего режима, Евдоким Князев – 8 лет колонии общего режима, а Шельдяшов – 10 лет колонии строгого режима.

Обвинение в экстремизме Марцинкевичу было предъявлено в связи с его книгой "Реструкт", которая внесена в реестр экстремистских материалов.

По версии следствия, под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 гг. указанные лица, будучи участниками движения "Реструкт", совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших подвергали избиению, завладевали их имуществом, а в целях унижения человеческого достоинства, публично обливали красящими веществами.

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Следствие считает Марцинкевича и его сообщников причастными к нападениям на восемь человек, один из которых (Заур Алышов) от полученных телесных повреждений скончался.

Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм (статья 282 УК РФ) – в 2007-м, в 2009-м и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по третьему – два года и 10 месяцев.

Кроме того, в ноябре 2013 Марцинкевич, приезжал в ХарьковПо слухам, Тесак приезжал в Харьков на открытие организации своих единомышленников, чтобы "благословить" скинхедов на поимку извращенцев и рассказать об особенностях этого дела. Узнать подробности "сафари", как называют свою деятельность участники организации, у Марцинкевича так и не удалось.
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Источник:

Интерфакс

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