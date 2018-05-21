В России отменили приговор неонацисту "Тесаку", засветившемуся в Украине

Мосгорсуд отменил приговор лидеру националистического движения "Реструкт" Максиму Марцинкевичу (прозвище Тесак).

"Суд постановил отменить приговор суда первой инстанции в отношении Марцинкевича, отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", – сказала судья, оглашая решение.

Бабушкинский суд Москвы 27 июня 2017 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве.

Вместе с тем суд тогда освободил его от наказания по двум эпизодам по статье 282 УК РФ (экстремизм) в связи с истечением сроков давности по привлечению к уголовной ответственности и оправдал по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества) в связи с недоказанностью ущерба.

Решением суда в понедельник мера пресечения Марцинкевичу, а также другим фигурантам была оставлена прежней – в виде содержания под стражей до 21 августа 2018 года.

Помимо этого, суд изменил наказания ряду фигурантов по делу. Так, приговор в отношении Георгия Кептини, Станислава Котловского, Елизаветы Симоновой, Романа Максимова и Дмитрия Шельдяшова смягчили.

Согласно приговору суда первой инстанции, Кептини, Котловский, Василий Лапшин, Симонова (Лютая) получили по 3 года колонии общего режима, Максимов – 5 лет колонии общего режима, Михаил Шаланкевич – 6 лет колонии общего режима, Евдоким Князев – 8 лет колонии общего режима, а Шельдяшов – 10 лет колонии строгого режима.

Обвинение в экстремизме Марцинкевичу было предъявлено в связи с его книгой "Реструкт", которая внесена в реестр экстремистских материалов.

По версии следствия, под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013-2014 гг. указанные лица, будучи участниками движения "Реструкт", совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших подвергали избиению, завладевали их имуществом, а в целях унижения человеческого достоинства, публично обливали красящими веществами.

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Следствие считает Марцинкевича и его сообщников причастными к нападениям на восемь человек, один из которых (Заур Алышов) от полученных телесных повреждений скончался.

Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм (статья 282 УК РФ) – в 2007-м, в 2009-м и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по третьему – два года и 10 месяцев.

Кроме того, в ноябре 2013 Марцинкевич, приезжал в Харьков. По слухам, Тесак приезжал в Харьков на открытие организации своих единомышленников, чтобы "благословить" скинхедов на поимку извращенцев и рассказать об особенностях этого дела. Узнать подробности "сафари", как называют свою деятельность участники организации, у Марцинкевича так и не удалось.