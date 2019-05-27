В России отменили роуминг

Законодательством также закрепляются бесплатные входящие звонки на всей территории РФ

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутреннего роуминга в России. Об этом говорится в заявлении Медведева на встрече с вице-премьерами.

Медведев напомнил, что в соответствии с принятым законом, внутренний роуминг перестанет действовать с 1 июня. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие звонки на всей территории страны. Премьер отметил, фактически операторы сотовой связи уже перешли на новые стандарты.

"Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее", — отметил он.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга. Согласно документу, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент.

Из-за национального роуминга в РФ "большая четверка" сотовых операторов ("Билайн", "МегаФон", Tele 2 и МТС) в 2017–2018 годах конфликтовала с антимонопольной службой. ФАС несколько раз выписывала операторам штрафы, требуя изменить тарифы.

Ранее мы писали, что Путин подписал закон про изолированный российский интернет. Закон позволит "создать бесперебойное функционирование российского сегмента интернета".

Тем временем, компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники 23 мая. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности. Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. Компания собирается к этим спутникам добавить вскоре и другие, в планах запустить в космос тысячи таких спутников.

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