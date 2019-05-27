Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

В России отменили роуминг

27 мая, 19:29

Законодательством также закрепляются бесплатные входящие звонки на всей территории РФ

Фото: Pixabay

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутреннего роуминга в России. Об этом говорится в заявлении Медведева на встрече с вице-премьерами.

Медведев напомнил, что в соответствии с принятым законом, внутренний роуминг перестанет действовать с 1 июня. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие звонки на всей территории страны. Премьер отметил, фактически операторы сотовой связи уже перешли на новые стандарты.

"Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее", — отметил он.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга. Согласно документу, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент.

Из-за национального роуминга в РФ "большая четверка" сотовых операторов ("Билайн", "МегаФон", Tele 2 и МТС) в 2017–2018 годах конфликтовала с антимонопольной службой. ФАС несколько раз выписывала операторам штрафы, требуя изменить тарифы.

Ранее мы писали, что Путин подписал закон про изолированный российский интернет. Закон позволит "создать бесперебойное функционирование российского сегмента интернета".

Тем временем, компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники 23 мая. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности. Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. Компания собирается к этим спутникам добавить вскоре и другие, в планах запустить в космос тысячи таких спутников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Медведев, сеть, роуминг

Вы сейчас просматриваете новость " В России отменили роуминг". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каждый четвертый россиянин недоволен Путиным

17 мая, 15:10

Кроме того, в России каждый третий не верит своему президенту

Wi-Fi будущего будет работать по лазерам

27 апреля, 10:45

Исследователи уже передали музыкальную композицию при помощи тетрагерцового "квантово-каскадного лазера"

Россия расширила список запрещенных товаров из Украины

18 апреля, 12:52

Эмбарго распространили на несколько отраслей промышленности

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

3 апреля, 11:40

Google пришлось ускорить процесс закрытия социальной сети Google+

Настя Каменских показала свадебное фото и "взорвала" сеть

Ответил очень точно: политолог оценил реакцию Зеленского

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Перед ним вставали на колени даже зеки

В Британии прошли первые успешные испытания самолета

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Астролог назвал фатальную дату для инаугурации Зеленского

"Купи слона": дочери Оли Поляковой устроили травлю в сети

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Рыба в Мертвом море и красный теленок: конец света близко

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь