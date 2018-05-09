В России отреагировали на выход США из ядерной сделки по Ирану

Сегодня, 12:47

В российском правительстве настроены на долгий анализ

Фото: AFP
Фото: AFP

России предстоит оценить, как на решение США выйти из ядерной сделки по Ирану будет реагировать рынок. Об этом заявил и.о. министра энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Посмотрим, как рынок будет реагировать. Надо понимать, какие конкретные мероприятия будут. Пока трудно сказать", – сказал Новак.

Он отказался комментировать, как ситуация вокруг Ирана может повлиять на проекты российских компаний в Иране.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия. Также президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций. Трамп заявил, что это будут санкции "самого высокого уровня", не уточнив подробности.

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.

Выход США из ядерного соглашения уже взвинтил цены на нефть. Стоимость Brent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.
Россия, Иран, США, выход, ядерная сделка

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