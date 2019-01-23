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Главная   Мировые новости   Россия

В России с миссией на Луну отправят женщин

Сегодня, 06:48

Для новобранцев доработают применяемый сейчас скафандр «Орлан-МКС»

Фото: Pixabay
В России с миссией на Луну отправят женщин //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7d0/775/5c47d0775338b.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7d0/775/5c47d0775338b.jpg Россия Для новобранцев доработают применяемый сейчас скафандр «Орлан-МКС»

Госкорпорация "Роскосмос" в инициативном порядке сформирует отряд женщин-космонавтов. Их будут готовить в числе прочего к лунным миссиям.

"Госкорпорация будет вести поиск кандидаток в инициативном порядке, а не ждать, когда они сами запишутся", — приводит ТАСС слова своего источника в ракетно-космической отрасли.

Для новобранцев доработают применяемый сейчас скафандр "Орлан-МКС". На него будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук при выполнении тяжелых работ в открытом космосе.

Ранее руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поставил под сомнение то, что американцы побывали на Луне.

Также мы писали, что NASA окончательно отменило приглашение директора "Роскосмоса" в США. Космическое ведомство решило прислушаться к американским политикам.

Напомним, российская государственная корпорация "Роскосмос" является бесспорным рекордсменом в вопросе финансовых нарушений в стране, утверждает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

космос, роскосмос, космонавты

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Источник:

ТАСС

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