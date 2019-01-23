В России с миссией на Луну отправят женщин
Для новобранцев доработают применяемый сейчас скафандр «Орлан-МКС»
Госкорпорация "Роскосмос" в инициативном порядке сформирует отряд женщин-космонавтов. Их будут готовить в числе прочего к лунным миссиям.
"Госкорпорация будет вести поиск кандидаток в инициативном порядке, а не ждать, когда они сами запишутся", — приводит ТАСС слова своего источника в ракетно-космической отрасли.
Для новобранцев доработают применяемый сейчас скафандр "Орлан-МКС". На него будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук при выполнении тяжелых работ в открытом космосе.
Ранее руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поставил под сомнение то, что американцы побывали на Луне.
Также мы писали, что NASA окончательно отменило приглашение директора "Роскосмоса" в США. Космическое ведомство решило прислушаться к американским политикам.
Напомним, российская государственная корпорация "Роскосмос" является бесспорным рекордсменом в вопросе финансовых нарушений в стране, утверждает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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