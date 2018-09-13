В России ответили на намерение США ввести санкции против "Северного потока – 2"

Сегодня, 19:48

В Москве заявили, что проект газопровода выгоден европейским потребителям

США могут ввести санкции против компаний-подрядчиков &quot;Северного потока-2&quot;. Фото: AFP
США могут ввести санкции против компаний-подрядчиков "Северного потока-2". Фото: AFP

Россия обеспокоена возможностью введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2", так как проект не нарушает конкуренцию на рынке, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совместном брифинге с главой Минэнерго США Риком Перри.

Американский министр допустил возможность введения санкций против "Северного поток – 2" и российского энергосектора.

"Учитывая ответ господина Перри, конечно, я отвечу, что мы обеспокоены теми заявлениями, которые делаются насчет введения санкций относительно абсолютно конкурентоспособного проекта, в котором заинтересованы европейские потребители", - сказал Новак.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2"

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск ожидается до конца 2019 года.

Напомним, замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон подтвердил позицию США о неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток – 2" и подчеркнул важность отношений между Украиной и США в сфере энергетической безопасности.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
Северный поток, санкции, Северный поток 2
Источник:

ТАСС

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