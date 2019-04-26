В России ответили на предложение Трампа отказаться от ядерного оружия

Москва считает необходимым согласовать с Вашингтоном совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton.

Москва приветствует призыв американского президента Дональда Трампа в адрес РФ, США и КНР полностью отказаться от ядерного оружия. Об этом на брифинге в пятницу заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в преддверии третьей сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"С учетом возрастания роли ядерного оружия в американских доктринальных документах и его постепенном переводе в плоскость средств, которые могут применяться на поле боя, подобные заявления можно только приветствовать", – отметил замминистра.

По его словам, это возможно в рамках всеобщего и полного разоружения.

"Российская позиция неоднократно излагалась: чтобы добиться дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения, мы должны обеспечить формирование целого ряда предпосылок. Среди них учет множества факторов, непосредственно влияющих на стратегическую стабильность, – от появления системы противоракетной обороны и возможного появления оружия в космосе до серьезных изменений в сфере обычных вооружений, появления кибернетического оружия и множества другого. Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках", – указал Рябков.

Он также подчеркнул, что Россия готова излагать подробно свою позицию коллегам из США и других стран, включая ядерную "пятерку".

Кроме того, Москва считает необходимым согласовать с Вашингтоном совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта.

"Еще раз подчеркиваю, что нам бы хотелось убедить наших американских коллег в том, что с учетом происходящего было бы весьма своевременно согласовать совместное заявление о недопустимости ядерного конфликта, ядерной войны", – сказал высокопоставленный дипломат.

При этом Россия внимательно изучает сигналы со стороны США о возможности трехстороннего соглашения по ядерному разоружению с участием Китая, добавил Рябков.

"Мы предельно внимательно фиксируем и изучаем сигналы с американской стороны, в том числе тот сигнал, который транслировала телекомпания CNN со ссылкой на анонимных представителей администрации США", – сказал он.

Отметим, что в последние месяцы серьезно обострилась ядерная угроза в мире после того, как Россия и США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И американцы, и россияне начали заниматься усовершенствованием ядерного потенциала. Так, ранее в России даже пригрозили ядерными ударами неядерным странам за сотрудничество с США.

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