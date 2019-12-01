В России пассажирский автобус упал с моста в реку – 15 погибших: появилось видео

В автобусе находились 43 человека, но не всем повезло выжить после падения с 6-метровой высоты

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Недавно в России пятеро молодых людей погибли в ДТП, а сегодня случилась еще одна страшная авария – в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли 15 человек и еще 18 получили травмы.

В МЧС России рссказали, что сегодня, около 10 часов утра, поступило сообщение, что пассажирский автобус Granbird следовавший из Сретенска в Читу упал с шестиметрового моста в реку Куенга. Всего в автобусе ориентировочно находилось 43 пассажира и водитель. Российские СМИ сообщили о гибели 15 человек и 18 пострадавших.

"Без признаков жизни – 15 человек, еще 10 осматривают медики и оказывают помощь, двоих наиболее тяжелых эвакуируют вертолетом", – сообщил информированный источник.

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В свою очередь пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков сообщил об открытии уголовного производства.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) … Расследование по данному делу поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. На место происшествия направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления", – сказал он.

По предварительной версии правоохранителей, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ДТП с российскими туристами случилось в Доминикане. По меньшей мере 27 пострадавших россиян оказались в больницах этой страны.

Видео: Mash

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