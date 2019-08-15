В России пассажирский самолет экстренно сел в кукурузном поле: появилось видео

В России самолет снова попал опасную ситуацию. На этот раз в Подмосковье пассажирский авиалайнер экстренно сел в поле из-за проблем с двигателем, в который попали птицы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".
"На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Пассажиры и экипаж не пострадали. Пожара на борту не было", – сообщили в авиакомпании.
В свою очередь Telegram-канал "Мэш" опубликовал видео, в котором один из пассажиров Федор Галин рассказывает, что самолет начало трясти сразу после взлета, в салоне начали мигать лампы, появился запах гари.
Также появилось пилота Дамира Юсупова, который сумел посадить самолет прямо на кукурузном поле. Он же руководил первичной эвакуацией пассажиров.
Как сообщали новости "Сегодня", самая серьезная авиакатастрофа в РФ за последние время случилась 5 мая. Следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. В авиакатастрофе погиб 41 человек, включая одного члена экипажа.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк