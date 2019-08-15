В России пассажирский самолет экстренно сел в кукурузном поле: появилось видео

Один из двигателей загорелся, но пилот смог посадить самолет. Стала известна причина ЧП

Фото: "Мэш"

В России самолет снова попал опасную ситуацию. На этот раз в Подмосковье пассажирский авиалайнер экстренно сел в поле из-за проблем с двигателем, в который попали птицы. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".

"На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Пассажиры и экипаж не пострадали. Пожара на борту не было", – сообщили в авиакомпании.

14 Авг 2019 в 9:36 PDT INSTAGRAM (@mash_breaking)

В свою очередь Telegram-канал "Мэш" опубликовал видео, в котором один из пассажиров Федор Галин рассказывает, что самолет начало трясти сразу после взлета, в салоне начали мигать лампы, появился запах гари.

Видео: Telegram-канал "Мэш"

Также появилось пилота Дамира Юсупова, который сумел посадить самолет прямо на кукурузном поле. Он же руководил первичной эвакуацией пассажиров.

Видео: Telegram-канал "Мэш"

Как сообщали новости "Сегодня", самая серьезная авиакатастрофа в РФ за последние время случилась 5 мая. Следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". Самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. В авиакатастрофе погиб 41 человек, включая одного члена экипажа.

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