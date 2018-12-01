В России сошел рельсов эшелон с танками и пушками: 20 вагонов перевернулись

В Омской области более 20 грузовых вагонов военного состава, среди которых были пять цистерн с мазутом, перевернулись. Инцидент произошел на Свердловской железной дороге в пятницу, 30 ноября, сообщает областная Единая дежурно-диспетчерская служба.

"Около 00:50 (20:50 по Киеву) на 537 км Свердловской железной дороги произошел сход грузового поезда 2138, это военный состав. В результате схода сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них пять вагонов – это цистерны с мазутом. Разлива нет, погибших, пострадавших и травмированных нет", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что на сошедших с рельсов платформах была гусеничная военная техника, следовавшая на ремонтный завод.

Кроме того, российские СМИ сообщают, что в составе размещались площадки с гаубицами для Минобороны РФ.



В результате происшествия были временные ограничения в движении поездов из-за повреждения опор и контактной сети. Причины аварии пока неизвестны.

Напомним, в сентябре в России по вине военных поезд едва не сошел с рельсов. Инцидент произошел после того, как между станциями Сергеевка и Сохрановка перевозили военную установку.

Ранее спецвагон для перевозки радиоактивного топлива сошел с рельсов в Озерске Челябинской области России.

Также сообщалось, что в Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате аварии один человек погиб, трое получили ранения.