В России пилот сбежал с места крушения самолета

Летательный аппарат уже распилили на части и убрали с поля

Фото: Pixabay

В Ставропольском крае Российской Федерации ищут пилота самолета Ан-2, совершившего жесткую посадку на свекольное поле. Об этом в четверг, 11 июля сообщили в местных правоохранительных органах. .

Самолет упал в ночь на 10 июля. Как отметили в правоохранительных органах, пилот сразу после аварии скрылся с места происшествия.

"Пилот, вероятно, не справился с управлением, самолет Ан-2 жестко приземлился во время орошения полей. Самолет зарегистрирован не был, пилот скрылся с места аварии, его ищут сейчас", - цитирует издание слова своего источника.

РГ уточнила, что летательный аппарат уже распилили на части и убрали с поля.

Как "Сегодня" писали ранее, самолет авиакомпании "Монтенегро Эйрлайнс", следовавший из черногорского Тивата в московский аэропорт Домодедово, экстренно сел в Калуге из-за обморока у одного из пилотов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет.

А вот во вторник, 9 июля, самолет EasyJet, направлявшийся в Лондон, на земле врезался в другой самолет в амстердамском аэропорту Схипхол в Нидерландах. Airbus A320 столкнулся с Boeing, когда отъезжал от терминала.

Кроме того, в аэропорту американского Бостона совершил экстренную посадку лайнер с сотнями человек, на борту которого произошел пожар.

По данным BBC, ЧП случилось в ночь на 5 июля с рейсом VS138 авиакомпании Virgin Atlantic, которую ранее признали лучшим авиаперевозчиком Европы. Самолет направлялся из Нью-Йорка в Лондон.

Внезапно на борту воздушного судна с 217 пассажирами вспыхнул пожар. Причиной возгорания следователи считают неисправное устройство для подзарядки гаджетов.

Напомним, ранее с Virgin Atlantic случился другой, менее опасный, инцидент - 36-летняя Ребекка Найш, которая летела из Лондона в Лас-Вегас, нашла на своем кресле женские кружевные трусы.

А несколько лет назад пилота Virgin Atlantic, управлявшего самолетом, который летел из Лондона в Нью-Йорк, ослепили лазером, из-за чего он принял решение о срочной посадке в качестве меры предосторожности.

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