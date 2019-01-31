В России по делу сенатора Арашукова арестовали еще четырех топ-чиновников

Первым стал директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов

Рауль Арашуков. Фото: Getty Images

В России по делу сенатора Арашукова арестовали еще четырех топ-чиновников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/34b/8c4/5c534b8c4d4f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/34b/8c4/5c534b8c4d4f6.jpg 2019-01-31T21:27:00+02:00 Россия Первым стал директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов

В России по делу сенатора Рауфа Арашукова арестовали еще четырех чиновников. Первым стал директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов.

"Николая Романова отправили под арест до 30 марта. Он подозревается в участии в преступном сообществе и особо крупном мошенничестве", – говорится в сообщении Telegram-канала 360tv.

Как сообщает издание "Москва", сам Романов просил избрать в отношении него любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Адвокаты подозреваемого также ходатайствовали о продлении срока задержания в отношении их подзащитного на 72 часа, но суд данное ходатайство отклонил.

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Позже аналогичные решения суд вынес по гендиректору "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игорю Травинову и директору филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузеру Хашукаеву, а также советнику гендиректора "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану (Раулю) Арашукову, который является отцом арестованного сенатора.

"Суд постановил: избрать в отношении Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта 2019 года", – огласила решение судья Елена Ленская.

По мнению следствия, находясь на свободе, Арашуков-старший, не раз выезжая за границу и обладая достаточными финансовыми возможностями, может скрыться, а также, будучи лидером организованного преступного сообщества, оказать давление на всех участников расследования.

Защита и сам подозреваемый просили суд избрать ему в качестве меры пресечения залог или домашний арест. "Я могу быть в Москве, могу в Петербурге, в Карачаево-Черкесии. У меня пятеро детей, десять внуков. Зачем меня арестовывать?" – сказал Арашуков, обращаясь к суду.

Как сообщалось, ранее в России суд вынес вердикт по задержанному топ-чиновнику Рауфу Арашукову. Его арестовали на два месяца.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последний также был задержан в среду, ему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Адвокат сенатора заявил, что его подзащитный не признает вину.

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