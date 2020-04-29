В России побит антирекорд смертности от коронавируса

Впервые с начала эпидемии в РФ от COVID-19 умерли больше 100 человек за сутки

За минувшие сутки в России, которая сейчас занимает восьмое место в мире по количеству зараженных коронавирусом, от этой инфекции скончались 108 человек, сообщают в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Это новый максимум для РФ с начала эпидемии и, к тому же, впервые показатель смертности за сутки превысил отметку в 100. Большинство из них (67) – зафиксировано в Москве. В целом за все время новый коронавирус унес жизни 972 человек.

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Кроме того, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 5 841 человек, из которых, как отмечается, у 2 624 болезнь протекает бессимптомно.

Таким образом, совокупное количество случаев инфицирования в России выросло еще на 6,2% и достигло 99 399, а сам вирус проник во все 83 объекта РФ, а также незаконно аннексированные Крым и Севастополь, который, как уже сообщалось, рискует стать "крымским Уханем".

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Лидерство по заражениям удерживает Москва. В российской столице зарегистрировали больше половины всех заразившихся – 50 646.

При этом 10 286 человек сумели побороть болезнь, из них 1 830 выздоровели за 28 апреля.

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Напомним, ранее стало известно, где от эпидемии прячут российского президента Владимира Путина.

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