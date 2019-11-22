В России подали иск к Путину: суд принял решение

Основанный Алексеем Навальным фонд обвиняет президента в невыполнении одной из своих функций

Владимир Путин у иконы Николая-чудотворца / Фото: kremlin.ru

Суд российской столицы отклонил иск, поданный к президенту РФ Владимиру Путину сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией, руководителем которого является госпитализированный в этом году оппозиционер Алексей Навальный.

Из-за репрессий со стороны силовиков в ФБК считают, что Путин уклоняется от выполнения одной из своих функций как президента – защищать конституцию РФ. Потому что именно президент осуществляет руководство деятельностью Следственного комитета, который возбудил в отношении ФБК дело об отмывании денег.

Однако Тверской суд Москвы отклонил иск. Об отказе в принятии административного иска сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева, аргументировав это тем, что конституция РФ не предусматривает административное судопроизводство в отношении президента.

Реклама

Таким образом, отметили в суде, "административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории РФ".

В тренде Тайное оружие Кремля и украинка в правительстве Канады: главные новости мира

Решение судьи может быть обжаловано в Московском городском суде.

Напомним, ранее в этом году основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального задержали. Официальная причина – призывы к участию в несанкционированной акции. Прямиком из спецприемника его доставили в одну из московских больниц с крапивницей.

Несколько лет назад Навальный также подавал в суд на Владимира Путина и его администрацию за отказы в проведении митингов в регионах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама