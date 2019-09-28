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В России поддержали шамана, который шел "изгонять Путина"

28 сентября, 11:03

В центре Томска местные жители вышли на пикет

Фото: Сибирь.Реалии

Фото: Сибирь.Реалии

В России прошли пикеты в поддержку якутского шамана Александра Габышева, который был задержан по дороге в Кремль для проведения обряда "изгнания демона из Путина". Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Протесты прошли в центре Томска в пятницу, 27 сентября.

Одна из участниц пикета Елена Ярулина считает, что задержав шамана, власти нарушили его конституционное право свободно передвигаться по территории страны.

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"Шаман правильно идет. Нас такая власть не устраивает. Очень хочется, чтобы он свою миссию выполнил до конца. Даже если его задержали, то все равно подобные акции продолжатся. Власть ничего не сможет сделать однозначно", – цитирует Ярулину ТВ2.

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Напомним, что Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С собой у шамана тележка с разборной юртой, печка и спальник. По его словам, в Москве он хочет свергнуть Путина. В середине июля 2019-го он в Чите собрал митинг из 700 человек.

В Кремле порекомендовали обратиться к местным властям за комментариями по поводу задержания в Бурятии якутского шамана .

Позже стало известно, что задержанный Александр Габышев доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

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Россия Путин шаманы изгнание

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