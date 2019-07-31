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В России подожгли офис партии Путина

Сегодня, 13:02

В окно приемной "Единой России" в Новосибирске кинули "коктейль Молотова"

/ Фото: Pixabay

В России подожгли офис партии Путина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80 Россия В окно приемной "Единой России" в Новосибирске кинули "коктейль Молотова"

Ранее в этом году в Новосибирске прошел антиправительственный митинг, а теперь в этом городе совершили нападение на путинскую партию "Единая Россия".

Как сообщили в пресс-службе партии, в ночь на 29 июля неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в располагавшийся на первом этаже жилого дома офис партии и сбежал. После возгорания сработала сигнализация и на место прибыли пожарные.

Когда начался пожар, жители соседних квартир самостоятельно эвакуировались. По данным "Сибирь.Реалии" в результате случившегося никто не пострадал, но были повреждены стены, потолок и книги.

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Фото: novosibirsk.er.ru

Как уточнили в пресс-службе партии, из-за происшествия работа общественной приемной временно приостановлена.

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Николай Карпюк. Фото: svoboda.org

В правоохранительных органах не смогли прокомментировать произошедшее.

Напомним, несколько лет назад в Новосибирске в своей машине подорвалась 30-летняя депутат областного Заксобрания Оксана Бобровская, которая представляла провластную партию "Единая Россия". Вместе с ней погиб и ее муж. Позже оказалось, что источником взрыва стала боевая граната Ф-1. 

Мы также писали, что ранее в этом году во время последнего звонка в одной из школ в республике Марий Эл девятиклассник избил выступавшую перед школьниками представительницу "Единой России" Екатерину Вахитову.

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