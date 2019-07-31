В России подожгли офис партии Путина

Ранее в этом году в Новосибирске прошел антиправительственный митинг, а теперь в этом городе совершили нападение на путинскую партию "Единая Россия".
Как сообщили в пресс-службе партии, в ночь на 29 июля неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в располагавшийся на первом этаже жилого дома офис партии и сбежал. После возгорания сработала сигнализация и на место прибыли пожарные.
Когда начался пожар, жители соседних квартир самостоятельно эвакуировались. По данным "Сибирь.Реалии" в результате случившегося никто не пострадал, но были повреждены стены, потолок и книги.
Как уточнили в пресс-службе партии, из-за происшествия работа общественной приемной временно приостановлена.
В правоохранительных органах не смогли прокомментировать произошедшее.
Напомним, несколько лет назад в Новосибирске в своей машине подорвалась 30-летняя депутат областного Заксобрания Оксана Бобровская, которая представляла провластную партию "Единая Россия". Вместе с ней погиб и ее муж. Позже оказалось, что источником взрыва стала боевая граната Ф-1.
Мы также писали, что ранее в этом году во время последнего звонка в одной из школ в республике Марий Эл девятиклассник избил выступавшую перед школьниками представительницу "Единой России" Екатерину Вахитову.
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