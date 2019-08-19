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В России подросток-отличник зарубил топором свою семью и покончил с собой

Сегодня, 10:22

16-летний Тимерлан Камалетдинов подготовился и зарубил ночью трех взрослых и двух детей из своей семьи

Фото российских СМИ

Фото российских СМИ

В одном из частных домов российской деревни Патрикеево парень убил всех членов своей семьи, после чего прыгнул с башни мобильной связи. Подросток зарубил топором дедушку с бабушкой, мать и двух братьев-близнецов, передает издание Mash.

Правоохранители утром нашли на столе окровавленную бумагу, на которой парень написал о намерениях наложить на себя руки и "забрать свою семью с собой". Тело школьника нашли возле мобильной вышки мобильной связи, откуда он прыгнул после убийства.

В прокуратуре Ульяновской области сообщили, что парень был отличником, участвовал во многих олимпиадах и конкурсе "Умники и умницы". Сейчас правоохранители проверяют версию о наличии у ребенка психических заболеваний.

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Друг Тимерлана рассказал, что подросток был в целом очень позитивным, играл с ним в компьютерные игры, но последнее время начал выпивать. Лучший друг школьника Даниил признался, что вообще такого не ожидал от Тимерлана.

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Как мы писали ранее, в Киеве задержали мужчину, который убил жену из-за развода и пытался покончить с собой.

Полицейские установили, что мужчина пытался помириться с женой, когда та возвращалась домой. Однако между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой он достал нож и несколько раз ударил 36-летнюю киевлянку в грудь и шею.

Напомним, в Киеве полиция расследует жестокое убийство женщины. В частности, в канале на улице Энтузиастов обнаружили пакеты с фрагментами человеческого тела. Работники полиции установили, что погибшей является местная жительница 1984 года рождения.

Кроме этого, в Запорожье полицейский организовывал заказное убийство. Полицейский через посредника подыскивал киллера среди людей с уголовным прошлым, чтобы "заказать" местного жителя, якобы обидевшего его близкого родственника.

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