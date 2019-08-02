В России подтвердили "смерть" ракетного договора с США

В Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Согласно документу, который был опубликован на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.
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"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", — гласит текст документа.
Напомним, США с 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.
Вашингтон неоднократно указывал на конкретное нарушение Москвой условий ракетной сделки: американские политики и военные требовали уничтожить крылатые ракеты 9М729. Не помогла Кремлю даже статическая демонстрация этого снаряда.
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