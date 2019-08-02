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В России подтвердили "смерть" ракетного договора с США

Сегодня, 12:45

Кремль продолжает отказываться от признания своей ответственности за срыв ДРСМД

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: AFP

В России подтвердили "смерть" ракетного договора с США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD Россия Кремль продолжает отказываться от признания своей ответственности за срыв ДРСМД

В Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Согласно документу, который был опубликован на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

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"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", — гласит текст документа. 

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Напомним, США с 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.  

Вашингтон неоднократно указывал на конкретное нарушение Москвой условий ракетной сделки: американские политики и военные требовали уничтожить крылатые ракеты 9М729. Не помогла Кремлю даже статическая демонстрация этого снаряда.

Мы также писали, что 3 июля российский президент Владимир Путин подписал принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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Источник: Сегодня

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