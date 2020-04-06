В России погиб известный блогер из Днепра: подробности и фото

Блогер направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово, остановил попутку

В России, где ранее в масштабном ДТП погибли 8 украинцев, произошла новая авария, в которой погиб украинец. Как сообщает Telegram-канал Mash, в Подмосковье в результате аварии погиб известный блогер из Днепра Павел Петель.

"Блогер направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. Остановил попутку, ее водитель на скорости около 200 км/ч врезался в грузовик. Блогер сидел на переднем пассажирском сиденье "Мерседеса" и погиб сразу", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в автомобиле находились 4 человека – водитель и 2 пассажира погибли на месте. Еще один человек выжил.

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"Павла искали двое суток. Только сейчас его родные смогли установить, что Павел погиб в аварии в Подольске… Павел был гражданином Украины, в России ближайших родственников у него нет – так что в нынешней ситуации могут возникнуть сложности с захоронением тела на родине", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в 2019 году в Украине было зафиксировано 160 675 аварий, в которых погибли 3454 человека.

О том, почему украинцы не пристегиваются за рулем, смотрите в сюжете:

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