В России "похоронили Путина": задержан "могильщик президента"

Неизвестные активисты установили "надгробие президента" у управления Следственного комитета РФ в Набережных Челнах

Фото: t.me/chelnyinfo.

В России "похоронили Путина": задержан "могильщик президента" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/655/25d/5c865525d7f94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/655/25d/5c865525d7f94.jpg 2019-03-11T14:38:00+02:00 Россия Неизвестные активисты установили "надгробие президента" у управления Следственного комитета РФ в Набережных Челнах

Правоохранительные органы российской республики Татарстан задержали активиста Карима Ямадаева в связи с появлением в городе Набережные Челны надгробного камня с именем президента РФ Владимира Путина.

10 марта у местного управления Следственного комитета РФ появилась "могила Путина" с надгробием, на котором указаны его "года жизни": 1958-2019. Таким образом, россияне отреагировали на инициативу правительства идею ограничить свободу действий в сети Интернет для жителей страны.

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"Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина", – так прокомментировали акцию в телеграм-канале "Бессрочка | Челны".

Как сообщил татарстанский правозащитник Рузиль Мингалимов, на следующий день после случившегося Ямадаева задержали за нарушение статьи о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

"Вчера Карима забрали из дома в шесть часов вечера. На него составили протокол за то, что он 10 марта якобы с 5.00 до 7.00 пошел и установил это надгробие", — заявил он.

Напомним, накануне в России прошли многотысячные протесты против ограничений в Интернете, за которые уже проголосовала Госдума.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятые депутатами изменения в законодательство не ограничит права россиян в доступе к интернету.

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