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В России показали форму "боевых магов": военный наряд священников РПЦ рассмешил соцсети

25 августа, 12:01

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Для российских священнослужителей разработали камуфляжные рясы

Пока российская армия продолжает нести боевые потери за пределами самой страны, в РФ разработали военно-полевые рясы для священников.

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Как сообщает Telegram-канал "Подъем", наряды для священнослужителей Русской православной церкви представили на военной выставке, которая была организованна Министерством обороны РФ и проходит с 24 августа.

Среди российских "ноу-хау" были показаны несколько моделей ряс, включая камуфляжные, а также "воинские свечи" цвета хаки и другую церковную атрибутику.

Пользователей это откровенно позабавило – некоторые сравнили священников в представленных нарядах с магами из компьютерных игр, а другие – с победительницей "Евровидения-2014" Кончитой Вурст.

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Напомним, что аналогичный эффект вызвал и "православный десант" из священников Русской православной церкви, которые пару лет назад отрабатывали в РФ прыжки с парашютами и сборку надувного "храма" на время.

Также мы писали о подготовке в России "боевых монахов", которых учат различным видам рукопашного боя – боксу и самбо – прямо при одном из храмов в Москве.

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