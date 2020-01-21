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В России полицейский залил в авто Jack Daniel’s вместо "незамерзайки" (видео)

21 января, 14:10

Патрульный объяснил свой поступок тем, что может себе это позволить

В Новосибирской области России уволили 50-летнего сотрудника дорожно-патрульной службы, который "прославился" на видео, где он использует дорогой алкоголь вместо стеклоомывателя.

Ролик был опубликован в соцсетях в декабре и быстро стал вирусным. На снятых кадрах одетый в форму ДПС мужчина достает из багажника машины бутылку виски Jack Daniel’s и выливает ее содержимое в бачок для "незамерзайки" служебного автомобиля.

"Хотел на Новый год оставить, но работа важнее. „Замерзайки" нету. А че поделать? На самом деле, я могу себе позволить, работая в ДПС", — говорит при этом полицейский.

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Как сообщили российские СМИ, в областном управлении МВД провели проверку и пришли к выводу, что мужчина на видео совершил "проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел". За это он и был уволен, при этом другие служащие, голоса которых слышны на видео, продолжили работать в органах.

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Фото: Nicola81677

Отмечается, что уволенный ныне патрульный проработал в ДПС РФ около 20 лет.

Напомним, в прошлом году сотрудники российской ДПС попали в другой скандал – самоназванный "министр строительства и архитектуры Крыма" Михаил Храмов сообщил о драке с сотрудниками дорожно-патрульной службы Ростовской области.

А в конце прошлого года неизвестные влетели в пост ДПС на авто, после они вышли и напали на полицейских, в столице Ингушетии Магасе.

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Россия алкоголь новосибирск виски дпс

Источник: Интерфакс

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