В России политзаключенному Павлу Грибу назначили дату нового слушания

Сегодня, 13:07

В середине ноября 20-летний украинский политзаключенный опять предстанет перед судом

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону повторно рассмотрит дело незаконно удерживаемого на территории России 20-летнего украинского политзаключенного Павла Гриба.

"Судебное заседание назначено на 15 ноября на 10:00 мск (9:00 по киевскому времени)", – пресс-секретарь суда Алена Катькало.

По ее словам, журналистов на заседание не допустят – оно будет проходить в закрытой режиме.

Напомним, что 28 августа прошлого года член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях.

Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. Гриба обвинили в том, что он якобы убеждал девушку устроить взрыв на выпускном вечере 30 июня 2017 года.

Важно отметить, что Павел страдает от тяжелого врожденного заболевания - портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.
Россия, политзаключенные, права человека, Павел Гриб
Источник:

Интерфакс-Украина

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