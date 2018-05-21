В России после жесткой посадки вертолета умер экс-генерал ФСБ

В результате жесткой посадки один человек умер, еще один оказался в реанимации

В ночь на понедельник, 21 мая, в Хабаровском крае России совершил жесткую посадку частный вертолет "Газель 342", на борту которого было три человека, один из которых скончался от сердечного приступа, а другой с повреждениями позвоночника оказался в реанимации.

Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, сообщение о жесткой посадке вертолета в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района поступило в 2:20 по местному времени (19:20 по Киеву 20 мая), передает "Интерфакс".

"Во время жесткой посадки воздушное судно воспламенилось. Люди успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся. По дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного человека случился сердечный приступ, в результате чего он скончался", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что умершим оказался один из бывших начальников управления Федеральной службы безопасности РФ.

"Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России 1946 года рождения, после работал в компании "Сибур". Прилетел в Приамурье из Москвы. Также на борту был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника", – отметили в администрации Тугуро-Чумиканского района.

По данным журналистов, третьим пассажиром был совладелец производственного комплекса "Серышевский" в Амурской области Сергей Мельниченко 1970 года рождения. Кроме того, в больницу был доставлен мужчина, который ожидал вертолет на земле.

Как заявили врачи, "39-летний мужчина с травмой позвоночника сейчас находится в реанимации", а другой пострадавший получил сотрясение мозга и рассечение брови и самостоятельно покинул больницу.

Между тем, Следственное управление РФ на транспорте начало процессуальную проверку по факту жесткой посадки воздушного судна. Следователи выясняют обстоятельства и возможные причины происшествия.

"Проверка проводится по ч.1. ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта)", – сказала представитель СК РФ, добавив, что на место происшествия готовятся выехать следователи.

Напомним, 7 мая в Сирии разбился российский вертолет Ка-52. Авария произошла недалеко от авиабазы Хмеймим, погибли оба пилота.

А 3 мая над Средиземным морем потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба летчика погибли. После падение самолета появились фото и подробности от Минобороны РФ. В российском военном ведомстве выдвинули версию, что причиной падения истребителя могла стать птица.