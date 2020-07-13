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В России посреди лета прошел снегопад: видео

13 июля, 14:59

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Снег укрыл плотным покрывалом июльскую траву в Саяно-Шушенском заповеднике

После ливня, который в прошлом месяце буквально затопил Москву, в России продолжились природные аномалии.

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Как сообщили в пресс-службе заповедника 13 июля, посреди лета в Саяно-Шушенском заповеднике, который расположен на левом берегу реки Енисей в Красноярском крае, выпал снег.

Необычное природное явление сняли на видео инспекторы. По их словам, снегопад шел несколько дней назад и длился порядка 8 часов, хотя температура воздуха была немного выше нуля. В результате земля укрылась 5-сантиметровым слоем снега, который довольно скоро растаял.

Отмечается, что в это время года снег даже в высокогорье заповедника – явление необычное, для основной территории – вовсе удивительное. При этом весна на этой территории выдалась аномально жаркая.

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Напомним, что украинские Карпаты в последние месяцы тоже "штормит" – в горах то и дело выпадает снег. Например, в прошлом месяце обильный снегопад превратил горные вершины в настоящие ледники.

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Также в июне снег удивил жителей Киевской области – жители села Демидов в Вышгородском районе сняли аномалию на видео.

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Россия заповедник снег снегопад аномалия

Источник: Инфографика Сегодня.Lifestyle

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