В России пожаловались на "задержания и допросы" своих граждан, прибывающих в Британию

Все граждане РФ якобы прибыли "на законных основаниях"

Сотрудники пограничной службы МВД Великобритании и полиции задерживают и допрашивают российских граждан, прибывающих в страну. Об этом заявил посольство РФ в Лондоне.

Диппредставительство назвало задержание россиян "немотивированными", поскольку они якобы прибывали "на законных основаниях, то есть при наличии британской визы".

Дипломаты советуют россиянам, которые столкнулись с задержанием в аэропорту, сообщать о проблемах "на основе конфиденциальности для учета и предотвращения возможного дискриминационного подхода".

Как известно, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов и приостановила все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок", в результате которой был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Скрипалем.

Москва отвергает такие претензии. В частности, в России назвали заявления о причастности Москвы к отравлению экс-шпиона истерией.