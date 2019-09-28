В России предлагают наказывать "за неуважение" к полицейским в сети

Фото: newsnord.ru

В России подготовлен законопроект, согласно которому граждан страны могут наказывать за проявление неуважения к полицейским в компьютерных сетях – за это предлагают наказывать так же, как и за "преступления" против власти.

Документ был подготовлен Министерством внутренних дел РФ и опубликован на портале нормативных правовых актов. Принять его предложил глава российского МВД Владимир Колокольцев – он заявил, что ответственность за оскорбления полицейских может наступить за распространение "сведений порочащего характера" и "посягательства на неприкосновенность чести и достоинства полицейских в интернете".

В пояснительной записке к законопроекту говорится о "давно назревшей необходимости" создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции, и в МВД рассчитывают, что его примут уже в начале следующего года.

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За основу документа был взят уже существующий механизм Закона о наказании за неуважение к власти, который вступил в силу в марте 2019 года и предполагает штраф до 30 тысяч рублей, (около 11 тысяч гривен). Более того, интернет-ресурсы обязаны будут удалять подобные высказывания по первому требованию Роскомнадзора.

Ранее десятки тысяч россиян вышли на митинги за свободный интернет, не обошлось без задержаний. Только в Москве, по информации ОВД-инфо, в участки полиции попали около тридцати человек.

Также напомним, что в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли митингов против политических преследований.

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