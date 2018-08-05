В России при пожаре погибла мать и трое детей

Еще один ребенок и отец с множественными ожогами и отравлением угарным газом находятся в реанимации

В деревне Новорозино Купинского района Новосибирской области России в результате пожара в квартире двухэтажного дома, где проживала многодетная семья из шести человек, погибла мать и трое детей. Об этом сообщает главное управление МЧС области.

"На момент прибытия пожарных, которые были на месте вызова уже через 5 минут, крыша дома горела открытым огнем. До прибытия пожарной охраны соседи эвакуировали мать и троих несовершеннолетних детей, но им помочь было уже невозможно, констатировали медики, прибывшие к месту. Мужчина и мальчик с множественными ожогами и отравлением угарным газом госпитализированы в Купинскую больницу в отделение реанимации", – отмечено в сообщении управления МЧС.

Пожарным удалось локализовать огонь в течение шести минут, а через 20 минут полностью ликвидировать пожар. Хозяева второй половины дома не пострадали.

Как сообщалось, 25 марта в российском Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" произошел масштабный пожар, в результате которого, по официальным данным, погиб 41 ребенок. Впрочем, жители города все равно уверены, что погибших значительно больше.

В декабре прошлого года россиянин спас из горящего дома любовницу, а его пятеро детей сгорели заживо. Спасатели нашли пять тел детей от полутора до семи лет.

А в селе Лозовка Самарской области России мужчина поджег свой дом с детьми, чтобы получить квартиру. Таким образом 25-летний Андрей, многодетный отец, хотел сделать подарок своей жене: они с семью детьми жили в одноэтажном доме. В результате пожара погибло трое детей — четырехмесячные близнецы и двухлетний мальчик. Четверо других детей успели сбежать, а их мать помогли вывести соседи.На допросе Андрей признался, что просто играл со спичками, хотя накануне происшествия выпивал.